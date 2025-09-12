IFHA（国際競馬統括機関連盟）は11日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第7回中間発表を行った。1月1日から9月7日までの主要レースが対象で英インターナショナルS覇者オンブズマン（牡4＝英国）がレーティング128ポンドで単独首位に浮上した。先月の発表ではセントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡3＝英国）、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡4＝矢作）と並んで127ポンドで首位タイだっ