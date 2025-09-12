◇セ・リーグ阪神2―0DeNA（2025年9月11日甲子園）レギュラーシーズンが続く限り、リーグ優勝の余韻に浸ることはできなさそうだ。V決定後の初勝利を手にした阪神・藤川監督は虎党の心の声を感じ取った。“勝ってほしい”という声だ。それをしっかりと受け止めた。「ファンの方は勝つことが好きですね。リーグ優勝はしていますけど、球場の雰囲気を含めてとにかく勝ってほしいんだというのがあるので。いい文化だとは思い