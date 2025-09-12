◇セ・リーグ阪神2―0DeNA（2025年9月11日甲子園）兵庫県西宮市の甲子園歴史館で、阪神の優勝ペナントとトロフィーなどのリーグ優勝特別展示が始まった。同館は9日から入館者などに優勝記念カードを配布。藤川監督の背番号にちなんだ全22種類のデザインがあり、先着合計4万人にプレゼントされる。館内の名場面シアターでは胴上げやビールかけ時の映像が流れており、担当者は「臨場感を味わってほしい。より鮮度のあるうち