10日、韓国・仁川空港で離陸の準備を進める、拘束された韓国人労働者らを帰国させるためのチャーター機（聯合＝共同）【ソウル、ワシントン共同】韓国の李在明大統領は11日の記者会見で、米移民捜査当局に拘束された現代自動車などの工場の韓国人労働者らがチャーター機で米国を出国し、12日午後にソウルに到着する見通しだと明らかにした。AP通信によると、米国を現地時間11日午前に出発した。拘束された外国人14人を含む330人