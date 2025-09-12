◇セ・リーグ阪神2―0DeNA（2025年9月11日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼今季最短ゲームきょうの大竹は本当にリズムが良かった。素晴らしい内容だったんじゃないですかね。落ち着きがあって、バッテリーのいいコンビネーションでできたんじゃないかな。▼中5日で先発させた間を空けて投げている時と（間隔を）詰めて投げている時（の違い）を知りたかった。▼チームの次戦は今季最後の東京ドームゲームはし