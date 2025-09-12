ドトールコーヒーショップでは、2025年9月25日（木）より秋の新メニューが登場します♡焼き芋の甘さを豆乳で楽しむ「焼き芋豆乳オレ」（Sサイズ590円税込～）、和梨と葡萄の爽やかな「和梨と葡萄のグリーンティー」（Sサイズ490円税込～）、そして沖縄県産紅芋を使った「シューモンブラン」（520円税込）など、秋の味覚を満喫できる期間限定メニューが揃います