記者団の取材に応じ、内部資料持ち出し問題について陳謝する日本生命保険の朝日智司社長（中央）＝7月、東京都千代田区日本生命保険から三菱UFJ銀行への出向者が同行の社外秘資料を不正に持ち出していた問題で、日生の複数の社員が、出向先の銀行や販売代理店などから無断で情報を持ち出す事例が2019年から6年間で約600件確認されたことが分かった。関係者が12日明らかにした。日生は同日中にも社内調査結果を公表する方針だ。