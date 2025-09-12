歌手の小林幸子さんがクイズやトークショーを交えて、交通安全を呼びかけました。都内で行われた「秋の全国交通安全運動キックオフイベント」では、歌手の小林幸子さんが東京・渋谷警察署の一日署長に就任し、参加者とともにクイズ形式で、交通ルールについて学びました。質疑応答では参加者の女性から小林さんに「普段の洋服も目立つような服装を着てますか？」という質問で会場が笑いに包まれる場面も。渋谷警察署は、「ドライバ