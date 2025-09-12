メ～テレ（名古屋テレビ） 11日夕方、愛知県高浜市で、原付バイクと車が衝突し原付バイクの男性がけがをしました。車は現場から走り去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。 警察によりますと、11日午後5時20分ごろ、高浜市小池町の路上で、原付バイクが後ろから来た車に追突される事故がありました。 この事故で、原付バイクを運転していた派遣社員の男性（44）が病院に運ばれましたが、右肩の骨を折るなど