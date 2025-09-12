プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ツナトマ冷やしそば」 「大根餃子」 「ミルクリンゴシャーベット」 の全3品。 麺料理で不足しがちな野菜を、つけだれに入れて。餃子の皮を野菜にすることでビタミン補給に。【主食】ツナトマ冷やしそば 夏にピッタリ!そばつゆにトマトをプラスして夏らしく。 ©Eレシピ 調理時間：10分 カロリー：344Kcal レシピ制作：管理栄養士、調理師