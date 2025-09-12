NY株式11日（NY時間11:35）（日本時間00:35） ダウ平均46092.05（+601.13+1.32%） S＆P5006584.34（+52.30+0.80%） ナスダック22039.11（+153.05+0.70%） CME日経平均先物44680（大証終比：+510+1.15%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が取引開始前に発表になり、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回る上昇を見せた。前