警察官をかたり現金約100万円をだまし取った疑いで警察は指示役の男を逮捕し、関係先として暴力団事務所を捜索しました。湯原章普こと一木章普容疑者（30）は2025年4月、仲間とともに名古屋市の女性（70代）に警察官を名乗りうその電話をかけ、現金約100万円をだまし取った疑いなどが持たれています。一木容疑者が千葉・富里市にある指定暴力団住吉会系の事務所に複数回出入りしていたことから、警察は11日、暴力団事務所を家宅捜