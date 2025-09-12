東京23区などでは11日、局地的に猛烈な雨が降り、川が氾濫するなどして、多くの住宅や店舗で床上浸水する被害が出ています。今回の大雨によるとみられる被害を、整理してお伝えします。◇11日、短時間に猛烈な雨が降った関東ですが、東京・品川区や大田区では一時、緊急安全確保が出されました。さらに警視庁などによると、立川市の団地で火事があり、90代の女性が煙を吸って病院に搬送されました。近くの住民からは「雷が落