巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は１１日、巨人の中継ぎ陣について言及した。この日の広島戦（東京ドーム）は大勢投手（２６）がベンチメンバーから外れた。チーム最多の５７試合に登板し前日まで連投していた大勢は体の張りを訴えたのだという。杉内コーチは大勢のベンチ外について「ここは一旦我慢してってところですね」と語り、３連投の可能性を問われると「最後の最後で３連投は仕方ないと思うんですけど…。それ