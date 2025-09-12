【ドイツ空軍 F-4F 戦闘機 JG71 “リヒトホーフェン”】 9月12日 出荷開始 価格：4,950円 ファインモールドは、プラモデル「ドイツ空軍 F-4F 戦闘機 JG71 “リヒトホーフェン”」を9月12日に出荷開始する。価格は4,950円。 本商品は、新金型のソフトウィングと、固定式前縁スラットがないスタビライザーの組み合わせを再現した「ドイツ空軍 F-4F 戦闘