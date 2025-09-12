ジェットスター・ジャパンの客室乗務員らが、一方的に減給されたとして賃金支払いなどを求めた裁判で、東京地裁は会社側に約1200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この裁判は、ジェットスター・ジャパンの客室乗務員ら15人が時給制から固定給制に変更する賃金体系を提示され、同意しなかった人は減給されたとして賃金支払いなどを求めたものです。東京地裁は判決で「賃金減額率が最大約11％と小さくない。相応の不利益を