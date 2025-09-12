気象台は、午前0時35分に、大雨警報（浸水害）を三郷市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・三郷市に発表 12日00:35時点南部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三郷市□大雨警報【発表】・浸水12日未明に警戒3時間最大雨量45mm