きょうのユーロドルは買いが優勢となっており、１．１７ドル台半ばまで一時上昇する場面が見られた。この日の米経済指標を受けて為替市場はドル安が強まっており、ユーロドルを押し上げている。一方、ユーロ円は１７３円台に一時上昇したものの、ドル円が失速していることから、１７２円台に伸び悩む展開。 本日はＥＣＢ理事会が開催され、大方の予想通りに政策は据え置かれた。据え置きは２会合連続。米