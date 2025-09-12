東京23区などでは11日、局地的に猛烈な雨が降り、川が氾濫するなどして、多くの住宅や店舗で床上浸水する被害が出ています。東京・目黒区の自由が丘から中継です。◇空は厚い雲に覆われていて、雷が鳴っています。ちょうど今、ポツポツと雨が降ってきました。こちらには立ち入り禁止の文字があります。地下にはゴルフスタジオがありますが、濁った水で覆われています。店内は冠水してしまっています。水面にはポールのような