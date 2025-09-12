アメリカ同時多発テロから24年となった11日、ニューヨークなどで追悼式典が行われています。こちらは、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で日本時間11日午後9時半ごろから行われている追悼式典の様子です。2001年にアメリカで起きた同時多発テロでは、日本人24人を含む2977人が犠牲となりました。先ほど、飛行機がビルに衝突した時刻やビルが崩壊した時刻に合わせて鐘が鳴らされ、犠牲者一人一人の名前が読み上げられまし