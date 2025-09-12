通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」。今回は日本でも発売されたGoogle Pixel 10シリーズやNothing Phone(3)について話し合っていきます。 独自性を突き詰めるNothingの魅力 佐藤 日本でも、Nothingのハイエンドモデル「Nothing Phone(3)」と、ヘッドホン「Nothing Headphone(1)」が発売されました。 佐藤 石川氏 Nothing Phone(3)はハイエンドモデ