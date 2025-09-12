旧村上ファンド出身者が設立した投資ファンドのエフィッシモキャピタルマネージメントが、大手自動車部品メーカー、太平洋工業（岐阜県大垣市）の株式を９・３５％まで買い増したことが１１日、わかった。太平洋工業は経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）を目指している。７月に株式公開買い付け（ＴＯＢ）を開始し、期限を今月８日から２４日まで延長していた。株価は買い付け価格（２０５０円）を２割以上上回る約２５００円で