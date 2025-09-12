人型ロボットがスケートボードで蛇行走行――。京都府精華町の国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）で１１日、そんな実演が行われた。ＡＴＲや京都大などのチームはロボットと共生する社会の実現を目指し、ＡＩ（人工知能）を搭載した人型ロボットの開発に取り組んでおり、その一環だ。チームは、関節が１００以上ある人間の動きを、関節の数が２４のロボットで再現しようと考え、特に複雑な動きが求められるスケートボードを