イスラエルのネタニヤフ首相は10日、カタールなどがイスラム組織ハマスをかくまっているとして、追放しなければ再攻撃する可能性に言及しました。イスラエル・ネタニヤフ首相：テロリストをかくまっているカタールと全ての国はハマスを追放するか、処罰せよ。実行されなければ我々がやる。イスラエルは9日、ハマスの政治部門が拠点を置いているカタールの首都ドーハを空爆しましたが、ネタニヤフ首相は10日、カタールが自国からハ