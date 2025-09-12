【ニューヨーク＝小林泰裕】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６１７・０８ドル高の４万６１０８・００ドルとなり、過去最高値を更新した。４万６０００ドル台に到達するのは初。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げへの期待から大幅に上昇した。従来の終値としての最高値は、９日に記録した４万５７１１・３４ドルだった。１１日に発表された米国の８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）