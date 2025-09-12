韓国の情報機関は11日、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記が9月、中国を訪問した際に同行したジュエ氏とみられる娘について「有力な後継者として地位を固めた側面がある」との分析を明らかにしました。また、金氏の健康状態については「大きな異常はない」と評価した上で、金氏と娘が中国滞在時、生体情報が流出しないよう北朝鮮側が対策をしていたと指摘しました。