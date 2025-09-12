東京・大田区令和島で11日午後4時前、男性作業員2人が20トンほどあるコンテナの下敷きになりました。ゲリラ雷雨の影響でコンテナが倒れたとみられ、重機を運転していた40代の男性作業員が約3時間半後に救助されましたが死亡が確認されました。もう1人の男性作業員（60代）は胸を打撲し病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。