気象庁は１１日、神奈川県に記録的短時間大雨情報を発表した。横浜市中区付近で午後１０時５０分までの１時間に約１００ミリの猛烈な雨を捉えたとしている。横浜地方気象台は、県内では大気の不安定な状態が１２日未明にかけて続くとして、低い土地や地下施設の浸水に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけている。１１日は昼過ぎにも横浜、川崎市内の各地で１時間に約１００ミリの猛烈な雨が降り、記録的短時