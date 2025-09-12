画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001065/）より 【「大蛇に嫁いだ娘」7巻】 9月12日 発売 価格：825円 KADOKAWAは、マンガ「大蛇に嫁いだ娘」の7巻を9月12日に発売する。価格は825円。 本作はフシアシクモ氏が手掛ける作品。大蛇のもとに嫁いだ女性・ミヨの夫婦生活を描いている。 7巻では僧侶・安憬が陽の沈まな