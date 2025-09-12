画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000050/）より 【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」】 9月12日 発売 価格：924円 KADOKAWAは、マンガ「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」を9月12日に発売する。価格は924円。 本作は、「近畿地方のある場所について」や「貞子vs伽椰子」の白石晃士監督が