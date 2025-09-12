【「ふたたびヒロイン」電子単行本1巻】 9月12日発売 価格：792円 「ふたたびヒロイン」 【拡大画像へ】 forcsは9月12日、出版レーベル「.FiZZ」より、マンガ「ふたたびヒロイン」の電子単行本1巻を発売した。価格は792円。 本作は小松原千鳥氏による作品で、幼馴染と結婚したが離婚した葵の第2の人生を描く。初めての独りで心許ないところを、会社の大学生バイトが世