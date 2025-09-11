その後、ドル円は下値模索が続いており、１４７円割れを試す動きが見られている。本日の為替相場は、この日の米経済指標を受けてドル安が強まり、ドル円も１４８円付近から一気に下落した。本日の下げで１４７．５５円付近に来ている２１日線を下抜ける動きが見られ、下値警戒感が高まりそうな気配も出ている.。しかし、全体的には１００日線と２００日線の間のレンジ相場から抜け出しそうな気配まではない。 注目されてい