木村文乃、ラウール出演のフジテレビドラマ「愛の、がっこう。」第１０話が１１日に放送された。【以下ネタバレあり】最終盤、交際することを決めた小川愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）がマンションで過ごしているところに、愛実の父誠治（酒向芳）が乗り込んできた。先立って実家では、誠治は愛実が「お別れ遠足」でカヲルと交換した麦わら帽子を見つけて、踏みにじっており…。部屋に乗り込んでくると「今すぐ出