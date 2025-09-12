1993（平成5）年9月12日、カンボジアの国連平和維持活動（PKO）に参加した自衛隊の施設部隊が1年間にわたって拠点としたタケオ基地がPKO任務の終了、部隊撤収に伴い閉鎖された。この日は雨期の晴れ間に恵まれ、気温は35度。戦闘服姿の隊員を乗せたバスがゲートを出ると、集まった住民が盛んに手を振った。