気象台は、午前0時1分に、洪水警報を鎌ケ谷市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・鎌ケ谷市に発表 12日00:01時点北西部では、12日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松戸市□大雨警報・浸水12日未明に警戒3時間最大雨量60mm■流山市□大雨警報・浸水12日未明に警戒1時間最大雨量40mm■鎌ケ谷市□洪水警報【発表】12日未明に警戒