「働くお姉さん」より小日向ゆりさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」、「ミスマガのアソビバ！ラスト・トリップ」を公開した。 「働くお姉さん」では、看護師として働く小日向ゆりさんがHカップのスタイルを披露。「NEXT推しガール！」にはリアル姉妹ユニット“More Sisters”早川聖菜さん、早川夢菜さんが登場中