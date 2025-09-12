中国メディアの揚子晩報は9日、2023年に起きた女児トイレ監禁虐待死事件の詳細を報じた。福建省で発生したこの事件は、継母が当時12歳の女児をトイレに17日間監禁して虐待、死亡させたもので、中国社会を震撼させた。女児の実母である白（バイ）さんによると、今月16日に二審の審理が行われる。今年4月に福建省莆田市中級人民法院で行われた一審の判決では、女児の継母・許（シュー）被告に故意殺人罪で死刑が、実父の劉（リ