充電1回で300km近くを走破します。ホンダは軽自動車「N-ONE」をベースにした新型のEV（電気自動車）「N-ONE e:」を12日に発売します。約4時間半の充電1回で295km走ることができます。また、車から家電などに電気を送ることができるため、災害時の非常用電源として活用できるということです。国内の軽EV市場では日産自動車の「サクラ」と、三菱自動車の「eKクロス」が2022年に発売されています。ホンダの軽EV投入は商用に続いて2車