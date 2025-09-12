【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは11日、米保守系活動家が銃撃され死亡した事件で、捜査当局が押収したライフル内部からトランスジェンダーの権利擁護を支持する趣旨の刻印がされた銃弾を発見したと報じた。