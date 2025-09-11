「家電の街」の競争がさらに激化しそうです。家電量販大手ヤマダホールディングスは12日、池袋本店をリニューアルオープンします。売り場面積は約5000坪とヤマダの国内最大級の規模で、ネットで配信してリアルタイムで宣伝する「ライブコマース」用のスタジオを常設していたり、美容家電を体験できるパウダールームがあるなど、体験型店舗になっています。ヤマダは、家電を体験してもらうことでZ世代の“家電離れ”を防ぐ狙いで、