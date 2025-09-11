今年7月に開かれた全国高校総合文化祭の演劇部門で、日本一に当たる最優秀賞を受賞した松本美須々ケ丘高校の演劇部。生徒たちは11日、県勢初の快挙を阿部知事に報告しました。県庁に阿部知事を訪ねたのは松本美須々ケ丘高校演劇部の生徒などおよそ20人です。今年7月、香川県高松市で開かれた全国高校総合文化祭＝総文祭の演劇部門で松本美須々ケ丘高校は文豪の娘が父親について回想するオリジナル作品「愛を語らない」を上演。構成