東急電鉄によりますと、大雨による影響で東急目黒線は目黒と武蔵小杉の間で運転を見合わせていましたが、午後10時40分ごろ、全線で運転を再開しました。目黒線は午後3時20分ごろ、西小山駅で線路が冠水したため全線で運転を見合わせ、午後7時ごろ、一部区間を除いて運転を再開していました。このほか、東急新横浜線、池上線、大井町線は線路の冠水や車両故障のため一時運転を見合わせましたが、午後7時半ごろまでにすべて運転を再