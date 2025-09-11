小林鷹之元経済安保相が、自民党総裁選挙に出馬する意向を表明しました。小林鷹之元経済安保相：将来に対して夢と希望を感じられるような、そんな日本をつくりたい。その責任が私たちにはある。それを共有する中で、このたび私、小林鷹之は、その先頭に立って自由民主党の総裁選に臨む、その覚悟を固めた。小林氏は、正式な出馬会見を16日に開きたいとの意向を表明しました。出馬の意向表明を前に開かれた小林氏の勉強会には、リモ