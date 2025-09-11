現役時代、バイエルンやニューカッスル、リヴァプール、マンチェスター・シティなどでプレイした元ドイツ代表MFディートマー・ハマン氏が、今シーズンのプレミアリーグのタイトルレースを予想した。英『METRO』が報じている。現在3試合を終えて3勝を飾り、首位を走っているのがリヴァプールで、それにチェルシー、アーセナル、トッテナムらが続く形となっている。まだ3試合を終えただけで、タイトルレースの話をするのは時期尚早だ