プレミアリーグ第4節では伝統のマンチェスターダービーがマンチェスター・シティのホームスタジアムであるエティハド・スタジアムで行われる。両者はこのゲームが今季の初顔合わせ。昨季のリーグ戦ではユナイテッドが1勝、2試合目はドローとなり、ユナイテッドが勝ち越している。『ESPN』ではダービーを前に両チームを分析。ペップ・グアルディオラ監督率いるシティに対して、危ういチームとの評価を下した。今季から元リヴァプー