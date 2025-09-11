北海道や東北地方でクマによる人的被害が相次ぐ中、環境省や警察庁など対策を担う関係省庁の担当者が集まり、取り組みを共有する会議が今年度初めて開催されました。【映像】省庁連絡会議の様子11日の会議には、環境省や警察庁、農水省、林野庁、国土交通省の担当者が集まりました。環境省からは、今年7月以降、人の生活圏でのクマによる人的被害の割合が去年、おととしと比べて高くなっていることなどが報告されました。