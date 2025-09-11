きょう午後、群馬県内でカンボジア国籍の男が包丁を振り回したとして、現行犯逮捕されました。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、カンボジア国籍の男、ホン・セイハー容疑者（31）です。ホン容疑者はきょう、群馬県太田市で正当な理由なく刃渡り20センチの包丁を所持した疑いがもたれています。警察によりますと、きょう午後1時ごろ、群馬県大泉町で岡山県警の警察官がホン容疑者に声をかけたところ、包丁を振り回し、車で