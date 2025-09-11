アメリカにある韓国企業の工場で、不法就労の疑いで拘束された日本人や韓国人の労働者約300人が11日釈放され、まもなく現地の空港を出発し、帰国の途につきます。アメリカ南部ジョージア州で建設中の韓国企業のバッテリー工場で、日本人3人を含む475人が不法就労などの疑いで拘束された問題で、韓国政府は11日、アメリカ側との協議を経て、日本人や韓国人など330人が釈放されたと明らかにしました。釈放された人たちはまもなく韓国