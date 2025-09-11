NASA＝アメリカ航空宇宙局は、火星に古代生命の痕跡の可能性がある物質が見つかったと発表しました。赤みがかった岩にある小さな斑点。NASAは10日、火星探査車が去年採取した岩についていた物質について、古代生命の痕跡の可能性があると発表しました。NASAダフィー長官代理「火星でこれまで発見された中で、最も明確な生命の痕跡である可能性が非常に高く、とても興奮しています」NASAの担当者は「食事の残り物のようなもので、