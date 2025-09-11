バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃が１１日、インスタグラムを更新。４位に終わった世界選手権を振り返り「思い出すと今もとても悔しいです」とつづった。日本は準決勝でトルコ、３位決定戦ではブラジルに惜敗した。ファンの応援に「何度も救われた」と感謝を示し、「来年必ず更に成長して戻ってきます！」と決意を記した。ブラジル戦では３４得点と奮闘した佐藤だったが、フルセットの末に敗れ悔し涙。フォロワーからはコ